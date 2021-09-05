Американцы стали больше поддерживать Трампа после провала Байдена в Афганистане

Опрос показал, что американцы сильнее сейчас поддерживают бывшего главу Белого дома Дональда Трампа на фоне событий в Афганистане, чем нынешнего президента США Джо Байдена.

Опрос общественного мнения, проведенный Колледжем Эмерсон - частным университетом, расположенным в городе Бостон, в штате Массачусетс, выявил, что за Трампа проголосовали больше Байдена на один процент - 47% против 46%.

Байдена сейчас поддерживают 60% среди демократов, также они сообщили, что хотели бы видеть кого-то другого президентом США в 2024 году. Трамп может надеется на поддержку 67% сторонников Республиканской партии. Отмечается, что 68% опрошенных считают, что США проиграли войну в Афганистане. Опрос был проведен в период с 30 августа по 1 сентября. В нем участвовало около 1,2 тыс. зарегистрированных избирателей.