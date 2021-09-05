Сторонники Навального угрожали официальному представителю МИД России

Сторонники осужденного блогер Алексея Навального угрожали официальному представителю МИД России Марии Захаровой. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Блогер Навальный высказался с критикой в адрес Марии Захаровой в 2020 году. По его мнению, она оправдывала «кастовую систему» общества. Захарова в ответ на эти заявления предложила Навальному провести онлайн-дебаты и решить все вопросы в разговоре, а «не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов». Дебаты были запланированы на 1 мая 2020 года, но так и не состоялись.

После выхода ролика с обвинениями в ее адрес, в котором авторы переврали все цитаты и перевернули с ног на голову сказанное ею, официальный представитель МИД получила огромное количество угроз от тех, кто преданно служит и верит Навальному.