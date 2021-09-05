«Это несерьезно»: Пушков назвал плохой игру российских футболистов в матче с Кипром

Победа 2:0 над Кипром при плохой игре против одной из слабейших команд Европы - это несерьезно. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram.

Пушков отметил, что недаром наставник сборной России по футболу Валерий Карпин не стал скрывать свое недовольство игрой футболистов. По словам сенатора, сборная России продолжает играть в «надоевший и убогий» футбол. Политик заявил, что россияне также «не блистали» во время игры с Хорватией. Он добавил, что было совершено только по одному удару в створ ворот хорватской команды в каждом тайме.

Российские футболисты конечно могут ощущать себя королями после победы над Мальтой и Кипром, заявил Пушков. Однако когда сборная выходит играть против маленькой Дании — все становится понятно. Всем, кроме, похоже, самих футболистов, констатировал сенатор.