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Главком ВСУ Залужный захотел прокатиться на танке по Арбату

Главком ВСУ Залужный захотел прокатиться на танке по Арбату

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признался в желании проехаться на танке по Арбату и Красной площади.

Такой ответ военнослужащий дал на соответствующий вопрос одной из зрительниц в эфире «Пятого канала». Залужный заявил, что «по-честному» хотелось бы прокатиться по одним из старейших исторических мест российской столицы на танке.

«Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже», — сказал он.

Позднее его слова прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости. По его мнению, это пример ложный бравады украинских военных.

Залужный занял должность недавно, в августе этого года. До него пост главнокомандующего занимал Руслан Хомчак, которого отправили в отставку по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.