Экс-премьер Украины заявил, что в страну стали завозить даже сало

Сало начали импортировать на Украину. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По словам экс-премьера, Украина превратилась в импортера мясных продуктов. Политик пожаловался, что в страну теперь стали завозить сало. Азаров также отметил, что на Украине сократилось поголовье крупного рогатого скота. Раньше на Украине было около 4,5 миллионов голов скота, то сейчас порядка миллиона, сообщил бывший глава украинского правительства. Кроме того, Азаров отметил, что в стране снизилось качество молочной продукции, потому что при таком низком количестве скота невозможно обеспечить население хорошим молоком.

По словам Азарова, президент Украины Владимир Зеленский за время правления так ничего и не освоил нужного. Бывший премьер подчеркнул, что Зеленский вычитывает какие-то вещи, как актер.