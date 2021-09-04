Тольяттинца подозревают в жестоком убийстве матери

Полиция подозревает тольяттинца в убийстве матери. Следственный Комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по факту нанесения вреда здоровью, который привел к смерти.

Правоохранители сообщили, что мужчина во время конфликта несколько раз ударил женщину по голове. Из-за полученных травм 56-летняя жительница Тольятти умерла. Полицейские продолжают расследование. Специалистам предстоит установить все причины, детали и обстоятельства происшествия. Соответствующей информацией поделился «КП-Самара».

Очевидцы опубликовали видеозапись в соцсетях. На ней видно, что в день инцидента в подъезд дома зашла мать, а следом за ней сын, который мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент мужчина находится под стражей.