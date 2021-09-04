Дуров призвал пользователей интернета отказаться от бесполезного контента

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что люди напрасно загружают мозг роликами из интернета.

Дуров в своем Telegram-канале отметил, что разум является самым мощным инструментом человека. По его словам, нет ничего, на что разум не был бы способен.

«Большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok», — выразил сожаление основатель Telegram.

Мозг на глубинном уровне не может отличить вымысел от реальности, отмечает Дуров. Изобилие цифровых развлечений на подсознательном уровне заставляет искать решение проблем, которых нет.

Очищение разума от «липкой грязи нерелевантного контента» поможет стать творческим и продуктивным, уверен предприниматель. Возвращение творческой свободы возможно только после возврата контроля над своим разумом, констатировал Дуров.