Сборная России по футболу одержала победу над Кипром

Сборная России одержала победу над национальной командой Кипра в отборочном матче на Чемпионате мира по футболу 2022 года. Матч закончился со счетом 2:0.

Первый гол забил полузащитник Александр Ерохин. Он поразил ворота соперника на шестой минуте с передачи Федора Смолова. Финальный счет в игре установил нападающий Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 55-й минуте, а Смолов записал на свой счет второй голевой пас.

Матч проходил в Никосии на стадионе «ГСП». Эта встреча стала второй после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной. В первой игре национальная команда сыграла вничью против хорватов.

Россия после пяти туров отбора на чемпионате мира в Катаре занимает первую строчку в групповом этапе с десятью очками. Сборная Хорватии пока расположилась на втором месте с семью очками. Российским футболистам предстоит 7 сентября выйти на поле против сборной Мальты, которая занимает 5-ю строчку в группе. Матч пройдет в Волгограде.