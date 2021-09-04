Политолог Кочетков перечислил предпосылки новых протестов на Украине

Политический аналитик Александр Кочетков заявил о существовании экономических предпосылок для новых протестов на Украине.

Особых политических поводов для протестных акций на Украине в настоящее время не наблюдается, констатировал Кочетков. Однако причины митингов могут быть совершенно разные, считает он.

«Для турбулентности на Украине есть экономические предпосылки», — подчеркнул аналитик.

По его словам, в стране растет показатель ВВП и собираются доходы населения в бюджет. Вместе с тем происходит одновременный спад покупательской способности, добавил Кочетков.

«То есть, падает уровень жизни и на рынке за те же деньги можно купить либо меньше продуктов, либо худшего качества», — объяснил эксперт.

Более того, осенью ожидается очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, вследствие чего платежные счета в отопительный период сильно увеличатся, отметил он.

Также Кочетков уточнил, что активность протестов на Украине обычно не зависит от серьезности повода. Предпосылкой новых митингов может стать, к примеру, ДТП, виновником которого окажется представитель пропрезидентской партии «Слуга народа», сказал эксперт.