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Российские волейболисты победили во втором туре группового этапа чемпионата Европы

Российские волейболисты победили во втором туре группового этапа чемпионата Европы

Сборная России по волейболу одержала победу в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Соревнования во волейболу проходят в финском Тампере. Второй тур завершился со счетом 3-2 в пользу российской команды.

Ранее первый тур для российской сборной закончился поражением со счетом 1-3 в пользу представителей Турции. По прошествию двух матчей Россия заняла четвертую строчку в таблице группы C. Предстоящая игра пройдет с командой Финляндии в 5 сентября.

Нидерланды являются лидерами, на втором месте команда Финляндии, третью строчку заняли турки, четвертое место принадлежит российской команде, а пятое испанской.

Чемпионат Европы проводят четыре страны, среди которых Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. Россия проведет матчи групповой стадии в Тампере. Из 24 представленных команд четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф.