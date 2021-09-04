Россиянам объяснили, какая капуста обладает самыми полезными свойствами

Специалисты Роскачества рассказали, как не ошибиться при выборе капусты и на что следует обратить внимание при покупке овоща.

По словам экспертов, традиционным продуктом у россиян является именно белокочанная капуста. Однако без применения пестицидов вырастить такой овощ практически невозможно. Плоды подвержены нападениям вредителей, а также формированию нитратов.

Россиянам напомнили, что ранняя капуста, как и другие овощи, которые появляются на прилавках раньше срока естественного созревания, содержат больше вредных веществ. Лучше приобретать именно те плоды, которые созрели в срок.

Брюссельская капуста — лидер по содержанию антиоксидантов среди овощей семейства крестоцветных. Она богата клетчаткой, витаминами А, С, К и группы В. Из-за высокого содержания калия употребление этого овоща укрепляет костные ткани организма.