Экс-министр экономики Франции поборется с Макроном за президентский пост в грядущем году

Бывший французский министр экономики Арно Монтебур заявил о своих намерениях принять участие в президентских выборах в 2022 году.

Соответствующее заявление будущий кандидат сделал в ходе выступления перед своими сторонниками, которое состоялось в мэрии города Кламси на юго-западе страны.

«Я принял решение баллотироваться на пост президента республики. Перед нами стоит неотложная задача обеспечить промышленный, экологический и демократический подъем Франции», — сказал он.

Стоит отметить, что нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон также являлся главой министерства экономики. Арно Монтебур был его предшественником на этом посту. Политику сейчас 58 лет. Ранее он выступал за создание Шестой республики, где ключевые решения должен принимать не президент, а премьер-министр страны.