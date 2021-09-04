Пользователи Сети вновь заговорили о деменции у Байдена после очередного конфуза

Президент США Джо Байден оконфузился перед публикой, забыв название песни, которая играла на свадьбе его дочери Эшли.

Британское издание Daily Mail сообщило, что у Байдена снова случился «провал в памяти». Во время виртуальной встречи, посвященной предстоящим иудейским праздникам, он не смог вспомнить название песни, которая играла на свадьбе его дочери.

«У меня сейчас совершенно вылетело из головы. Какую песню играют, когда все сидят на стуле? Я не могу вспомнить. В любом случае, исполняли именно эту песню», — добавил президент США.

По словам британских журналистов, американский лидер, скорее всего, имел ввиду традиционную праздничную еврейскую песню «Хава Нагила», которую иногда играют на свадьбах и бар-мицвах.

Пользователи Сети не оставили без внимания этот конфуз и вновь заговорили о деменции у Байдена.

«Это только начало, он все больше отрывается от реальности», — написал Trios под материалом Daily Mail.

«Когда уже СМИ перестанут делать вид, что нынешний обитатель Белого дома не сошел с ума», — отметил Herbie09.

«Провал в памяти? Это называется деменция», — пояснил Inittogether28.

Об умственных способностях лидера США говорят не первый раз. Ранее республиканцы заявляли, что Байдену не место на посту президента.