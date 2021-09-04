Протестующие в Черногории построили баррикады на въезде в город Цетине

Участники протеста против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия смогли прорвать полицейский кордон на въезде в Цетине.

Как говорится в сообщении национального телевидения, в настоящий момент все въезды в город заблокированы.

«Граждане заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха Сербского Порфирия и духовенства Сербской православной церкви на интронизацию митрополита Иоанникия», — отмечает телеканал.

На кадрах опубликованной видеозаписи можно заметить, что участники акции строят баррикады из покрышек и камней. Также известно, что митингующие вступили в столкновения с правоохранителями рядом с пожарной станцией. Силовики применили спецсредства. Информации о пострадавших нет.