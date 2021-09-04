Путин: Армейские международные игры – 2021 прошли на высоком организационном уровне

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия АрМи-2021 обратился к участникам мероприятия и оценил его масштабы.

По словам главы государства, с каждым годом Армейские игры объединяют все больше военнослужащих из России и других государств. Им предоставляется уникальная возможность продемонстрировать выучку, а также умение быстро и грамотно решать поставленные задачи.

Российский лидер отметил, что в рамках игр участники смогли познакомиться с новейшими достижениями отечественного и иностранного вооружения. Он выразил уверенность, что АрМИ-2021 внесли весомый вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества.

Путин добавил, что мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Помимо этого, в играх приняли участие новые страны, а программа обогатилась интересными конкурсами.