Урбанист Резников оценил решение Беглова по реконструкции Колпинского шоссе

Реконструкция и развитие Колпинского шоссе и строительство новых подъездов к трассе М-11 имеют важное значение для жителей пригорода Санкт-Петербурга.

Такое мнение выразил эксперт по транспортному развитию территорий ИТП «Урбаника» Илья Резников, комментируя открытие губернатором Александром Бегловым шестиполосной дороги на Софийской улице, которая соединила Пролетарскую улицу и Заводской проспект от съезда с М-11. Градоначальник отметил, что в дальнейшем власти намерены продолжать работу по улучшению сообщения Колпино с Пушкином, в частности, заняться реконструкцией Колпинского шоссе.

«Подъезд к М-11, о котором говорит губернатор, очень важен — это федеральная трасса, которая имеет значение для связи с другими регионами», — рассказал Резников «Невским Новостям».

Специалист считает, что Беглов неспроста призвал заняться ремонтом Колпинского шоссе. По словам урбаниста, эта трасса давно нуждается в реконструкции. Резников напомнил, что в том районе возвели целый жилой район «Славянка», а шоссе так и не расширили. Поэтому местные жители регулярно стоят в пробках, резюмировал эксперт.