Отряды афганского сопротивления заявили о ликвидации не менее 600 талибов

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер рапортуют, что ликвидировали не менее 600 членов «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в России).

Боевиков уничтожили в разных районах Панджшера 4 сентября, заявил представитель ополченцев Фахим Дашти. При этом свыше тысячи талибов сдались или были захвачены, добавил он. По словам Дашти, «Талибан» испытывает трудности с получением поставок из других афганских провинций.

Ранее представитель террористов Билал Карими отметил в своем Twitter, что талибы взяли под контроль четыре района в Панджшере. Боевикам удалось захватить Хиндж, Шотол, Париян и Аннаба. Члены «Талибана» постепенно продвигаются к центру провинции, уточнил он. Жители Панджшера до сих пор отказываются принимать власть террористов, а регион остается единственной неподконтрольной боевикам территорией в Афганистане.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации