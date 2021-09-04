Российская и немецкая делегации провели переговоры по теме кибербезопасности

Российская и немецкая делегации обсудили вопросы глобальной безопасности. Заседание провели первый замглавы МИД РФ Владимир Титов и статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер.

В рамках совещания, которое состоялось 3 сентября, прошли встречи трех подгрупп. Они представили доклады о проведенной за отчетный период работе, говорится в распространенном сообщении МИД России.

«(Группы. — Прим. ред) по вопросам борьбы с терроризмом, оргпреступностью и наркоугрозой, по стратегическим вопросам, а также по контролю за вооружениями и нераспространению ОМУ», — написано в сообщении.

Также участники в ходе заседания провели встречу в формате двустороннего «переговорного механизма», где обсудили тему кибербезопасности. Кроме того, рассмотрены вопросы российско-германских отношений. В завершение мероприятия делегации договорились провести следующее через год в Москве.