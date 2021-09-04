«Европа хочет замерзать зимой — ее право»: Сатановский оценил «истерику» ЕС из-за российского газа

Европа имеет право перекрыть экспорт российского газа, замерзнуть зимой, разорить собственное население и обрушить свою промышленность, если не желает стабильных торговых отношений с Россией, отмечает политолог Евгений Сатановский. Так эксперт прокомментировал статью Bloomberg, в которой заявлялось об «угрозе для Европы» из-за планов «Газпрома» по наращиванию запасов газа в подземных хранилищах России.

Ранее западные аналитики, опрошенные американским изданием, сообщили об «угрозе» для европейских потребителей из-за заполнения российских хранилищ. По их мнению, «Газпрому» для «успешной работы» в отопительный сезон нужно запастись лишь 80% от всего объема поставок в Европу. Если же количество газа в российских хранилищах достигнет «рекордных показателей», то цены на газ «взлетят», хотя отопительный сезон в Европе еще даже не начался.

По мнению Сатановского, Европа, постоянно вмешивающаяся во внутренние дела РФ, вводящая санкции, читающая «нотации о правилах поведения на международной арене» и ведущая себя с Россией «как капризная барыня с нерадивой служанкой» закатывает истерику каждый раз, когда проскальзывает хоть малейший намек на то, что Москва готовится к равноценному ответу.

«Насильно мил не будешь. <…> Ей [Европе] же американцы обещали поставки дорогущего сланцевого газа? Обещали. Ну, и где он? Опять же, есть Алжир, Катар, Иран, да и из Азербайджана поставки газа в Турцию идут. Есть хваленая альтернативная энергетика. Много что есть у европейцев, по части их проблем с энергоснабжением. Какие к Москве могут быть претензии? Тем более, после всего, что Европа в ее отношении сделала и что делать еще собирается», — отметил Сатановский в Telegram-канале.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Если бы «Газпром» заполнил до отказа хранилища в Европе, при этом опустошив российские, и цены на газ для европейцев падали, а не росли, то Евросоюз все равно нашел бы повод в чем-нибудь обвинить Россию, считает эксперт.

«Ни о каких равноправных, уважительных и партнерских отношениях с Евросоюзом, если вы представляете Россию, можно не мечтать. Так устроена сегодняшняя Европа. Она или смотрит на партнера сверху вниз и готова его кинуть в любой момент, или упрекает в том, что ей это никак не удается, рассматривая как своего вечного должника. В чем именно, неважно», — подчеркнул политолог.

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