Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав на матч с Кипром

Тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды на матч квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

В качестве капитана на поле национальную команду выведет хавбек столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов. В Никосию сборная России отправилась без защитника ЦСКА Марио Фернандеса и хавбека «Краснодара» Ильи Ионова, которые выходили в старте команды в матче против Хорватии. Оба футболиста на данный момент находятся на базе в Новогорске.

Фернандеса заменил игрок казанского «Рубина» Илья Самошников. Вместо Далера Кузяева на поле с первых минут появится Денис Черышев, вместо Арсена Захаряна — Александр Ерохин.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. На данный момент сборная России занимает второе место в группе Н, первую строчку занимает Хорватия. Команда Кипра расположилась на последнем месте в группе.