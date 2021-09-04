Американские военные бросили более 65 тысяч армейских автомобилей в Афганистане

Войска США оставили в Афганистане десятки тысяч армейских автомобилей, закупленных на деньги американских налогоплательщиков.

Согласно информации газеты The Washington Post, для американского военного контингента в Афганистане было закуплено 43 тысячи пикапов Ford Ranger, 22 тысячи внедорожников Humvee, порядка 900 бронемашин MRAP и более 200 самолетов. Около 65 тысяч армейских авто так и остались в Афганистане после ухода ВС США из региона.

При этом 70 бронеавтомобилей, 27 внедорожников и 73 самолета американцы привели в негодность, чтобы техника не досталась боевикам, сообщил глава Центрального командования США генерал Кеннетт Маккензи-младший. В целом присутствие американских военных в Афганистане оценивается в 83 млн долларов. Войска США должны были покинуть регион до 31 августа.