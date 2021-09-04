Российская сборная обогнала США в медальном зачете Паралимпиады в Японии

Российская сборная заняла третью позицию в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио (Япония). Национальной команде удалось обогнать соперников из Соединенных Штатов.

Паралимпийцы принесли в копилку сборной две золотые награды, три серебряных и пять бронзовых медалей в 11-й день международных соревнований. Всего национальная команда за Паралимпиаду собрала 49 бронзовых, 32 серебряных и 36 золотых медалей. Американская команда отстала от России по количеству наград. Спортсмены из Соединенных Штатов собрали лишь 101 медаль.

На первом месте расположилась китайская сборная 93 золотыми наградами, 57 серебряными и 50 бронзовыми. Вторую строчку в зачете заняли паралимпийцы из Великобритании (41-38-43). В рамках Игр российской сборной удалось повторить свой лучший результат по количеству золотых медалей, который был показан на Паралимпиаде 2012 года.