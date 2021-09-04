Захарова осудила намерение США «мстить» за провал миссии в Кабуле

Заявления США о возмездии за гибель своих граждан в Афганистане говорят об отмщении за собственные провалы. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства осудила намерения США «мстить» за провал собственной миссии. Захарова уточнила, что в Кабуле погибли не только американцы, но и граждане Афганистана. Необходимо напомнить Вашингтону о миссии возмездия, с которой он 20 лет присутствовал в стране, подчеркнула дипломат.

«Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», — констатировала Захарова в эфире «Радио России».

Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) активизировало наступление на Афганистан в начале августа. Талибы подтвердили окончание войны и пообещали прояснить форму правления в государстве. Военные США покинули афганскую столицу 31 августа.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации