Индийские ученые разработали первую в мире ДНК-вакцину против коронавируса

Новая разработка исследователей из Индии отличается относительной простотой в изготовлении. Как утверждают авторы вакцины, подобные препараты станут будущим вакцинологии.

Специалисты индийской фармацевтической компании Zydus Cadila создали первую в мире противокоронавирусную вакцину, основанную на кольцевой цепочке ДНК. Подробное описание нового препарата было приведено в издании Nature.

Вакцина получила название ZyCoV-D. Она вводится в кожу с помощью специального устройства без использования шприца. Согласно описанию, вещество проникает в эпидермис под воздействием давления. Отмечается, что препарат был испытан на 28 тысячах человек. Его эффективность в защите от симптомов COVID-19 составила 67%.

Ученые отмечают, что сравнительно невысокая эффективность препарата обусловлена тем, что он был разработан для борьбы с дельта-штаммом коронавирусной инфекции. Разработчики подчеркивают, что сравнивать ZyCoV-D с другими вакцинами напрямую некорректно.

Вакцинация от коронавируса позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России применяются препараты, одобренные Министерством здравоохранения РФ и подтвердившие свою эффективность и безопасность.