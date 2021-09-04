Леонид Волков отправится 6 октября в Потсдам на вручение престижной премии европейской прессы M100 Media Award вместо Алексея Навального, которому награду присудили изначально.

Вручать премию будет Кристиан Линднер, лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП), который отметил, что это большая честь для него. Также политик заявил, что, «несмотря на незаконное задержание, блогер продолжает бороться за свободную и демократическую Россию». По словам Волкова, присудив премию Навальному, Евросоюз отметил важность и нужность работы ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) по «разоблачению» коррупции в России, сообщает ФАН.

Реальное же положение дел таково, что ФБК — лишь карта в немецкой предвыборной игре. Так, политолог Александр Сосновский заявил, что речи Линднера о Навальном вызваны не желанием его освободить, а личными и профессиональными амбициями лидера «зеленых».

Премия прессы M100 Media Award финансируется Фондом Фридриха Науманна и «Национальным фондом поддержки демократии» (NED, организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ). Таким образом, вручение награды функционерам ФБК, осуществляемое при непосредственном участии подобных организаций, говорит о том, что западные структуры собираются продолжать поддерживать экстремистскую деятельность первых. В первую очередь, это объясняется тем, что Запад уже успел вложить в ФБК много денег. Теперь это будет делаться руками либералов из ФРГ, которым очень нужно выиграть предстоящие выборы в парламент.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России