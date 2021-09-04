Захарова раскрыла схему Навального по финансированию от посольств иностранных государств

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как к арестованному блогеру Алексею Навальному поступали деньги из-за границы.

По ее словам, финансовые потоки для реализации проектов Навального проходили через иностранные посольства в России. Соответствующее исследование провел портал «Комитет защиты национальных интересов».

«Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», — написала она в собственном Telegram-канале.

Вместе с тем Захарова отметила, что наиболее значительная поддержка предоставлялась Навальному США и Германией. В этот список также вошли Канада, Франция, Испания и другие представители НАТО. Если бы Россия финансировала, например Демократическую партию США, западные СМИ устроили бы скандал, резюмировала она.