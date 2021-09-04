Компании Lockheed Martin и Boeing отказались от поставок российских двигателей РД-180

Американские организации Boeing и Lockheed Martin остановили реализацию тяжелых ракет Atlas V. Это привело к некоторым изменениям в торговых цепочках.

Тяжелые ракеты Atlas V, работающие на двигателях российского производства РД-180 первой ступени, больше не будут продаваться корпорациями Boeing и Lockheed Martin, указывают в ArsTechnica.

Это, в свою очередь, означает, что концерны из Соединенных Штатов не станут впредь закупать отечественные моторы, необходимые для данного вида ракет. Известно, что до вывода из эксплуатации Atlas V предстоит 29 полетов.

Полноценный отказ от ракет случится в 2025 году. Предполагается, что на место Atlas V встанет Vulcan, работающий на двигателях американского производства BE-4 первой ступени. Создают данные ракеты в United Launch Alliance, в который входят Lockheed Martin и Boeing.

Отмечается, что альянс приобрел у России все двигатели РД-180, необходимые для последующих запусков Atlas V заранее. Об этом заявил руководитель организации Тори Бруно.