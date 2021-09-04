«Хайдук» отказал «Локомотиву» в трансфере 18-летнего Стипе Биука

Полузащитник Стипе Биук мог летом покинуть «Хайдук» и перебраться в Российскую премьер-лигу, «Локомотив» был заинтересован в приобретении молодого футболиста.

«Железнодорожники» были готовы заплатить за 18-летнего хорвата 10 млн евро, а «Манчестер Сити» предлагал еще больше — 12,5 млн евро. Это были бы рекордные суммы для клуба из Сплита, сообщает издание Jutarnji List.

Руководство «Хайдука» приняло решение не отпускать игрока, контракт с которым подписан до 2026 года. В минувшем сезоне высшей лиги Хорватии Биук провел 12 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что клуб из Сплита может продать Стипе Биука за 21 млн евро, при этом Transfermarket оценивает игрока в 4 млн евро.