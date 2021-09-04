В Кабуле против митингующих женщин применили слезоточивый газ

Афганские женщины пытались провести в Кабуле акцию протеста против ущемления своих прав радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в России). Их разогнали слезоточивым газом.

Местные СМИ сообщают, что митингующие жительницы столицы Афганистана пытались подойти к президентскому дворцу, но против них использовали газ.

Согласно источникам талибов, марши к дворцу находятся под запретом, так как могут являться провокациями. Под прикрытием этого мероприятия некоторые люди пытаются получить убежища в странах Запада.

Ранее представитель «Талибана» Сухейль Шахин заявил, что афганские женщины смогут получать образование и работать, единственным условием является ношение хиджаба. Он подчеркнул, что США не должны вмешиваться в афганскую культуру со своими нормами.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации