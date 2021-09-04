Во Франции на протесты вышли противники санитарных пропусков

Противники обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции и санитарных пропусков вышли с протестами на улицы Парижа.

Организатором мероприятий выступило движение «желтые жилеты». Участники демонстраций маршируют по улицам с плакатами и лозунгами. Периодически протестующие скандируют кричалки. Их колонна следует в сторону столичной площади Бастилии, передает ТАСС.

По ходу маршрута сосредоточены значительные силы французской полиции. Также улицы патрулируют служебные автомобили и машина, оборудованная водометами.

В субботу во Франции планируется более 200 протестных акций. Главная причина недовольства — расширение зоны действия санитарных пропусков.

С августа французы должны предъявлять соответствующий документ при посещении кафе, музеев, кинотеатров, торговых центров и при перелетах на дальние расстояния. Законопроект одобрил парламент страны.