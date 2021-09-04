Центр подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии получил боевое знамя

Торжественная церемония вручения боевого знамени военнослужащим Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии состоялась в Сыктывкаре.

Сообщается, что начальник штаба СЗО Росгвардии генерал-лейтенант Андрей Пешаков зачитал грамоту президента России Владимира Путина, после чего вручил знамя начальнику центра полковнику Дмитрию Корешкову. При этом он поздравил личный состав учебного заведения с важным событием.

Военнослужащие центра и территориального управления Росгвардии приняли участие в торжественном мероприятии. Также были приглашены представители администрации региона, правоохранительных органов, священники и ветераны. Отмечается, что знамя является олицетворением чести, славы, доблести и боевых традиций воинской части.

В Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа служащие Росгвардии проходят обучение по специальностям саперов, взрывников. Также учреждение готовит специалистов полевого электроснабжения и водоснабжения, механиков специальных инженерных машин и другие военные кадры.