МИД Венгрии призвал усилить конкурентоспособность отдельных стран Евросоюза

Будапешт не поддерживает расширений полномочий руководящих органов Евросоюза, заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Политика Венгрии направлена на обеспечение национальных интересов, подчеркнул министр. Будапешт выступает против создания «Соединенных Штатов Европы», отметил он.

«ЕС силен тогда, когда его страны-члены сами суверенны и сильны. Это означает, что нужно прекратить предоставлять больше полномочий Брюсселю», — сказал Сийярто.

Необходимо усилить конкурентоспособность отдельных стран Евросоюза, что положительно повлияет на качества самого объединения, считает венгерский дипломат.

Происходящая в Венгрии политическая ситуация основана на выборах, проводящихся демократическим путем. Политика страны ориентирована на национальные интересы, патриотическое и христианско-демократическое мышление, поэтому Будапешт становится мишенью для атак, объяснил Сийярто.