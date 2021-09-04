Задержанного в Швейцарии россиянина планируют обвинить во «вмешательстве» в выборы в США

Власти США хотят обвинить задержанного в Швейцарии россиянина во «вмешательстве» в американские выборы.

По мнению США, россиянин имеет отношение к якобы вмешательству в президентские выборы в США, которые состоялись в 2016 году. Тогда республиканец Дональд Трамп одержал победу над своей соперницей от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщил его адвокат, пишет газета The Times.

Американские спецслужбы бездоказательно инкриминируют России «вмешательство» в избирательный процесс. Однако бывший глава ФБР Роберт Мюллер потратил около двух лет на расследование. Минюст США опубликовал его доклад 18 апреля 2019, в котором Мюллер пришел к выводу, что одержавший победу на выборах Трамп не состоял в сговоре с российской стороной.