В США «рассекретили» российский подводный беспилотник «Посейдон» на снимке из космоса

Компания Maxar Technologies поделилась снимком исследовательского судна «Академик Александров» в Северодвинске. Однако американцы разглядели на фото уникальное оружие России.

На снимке из космоса можно увидеть аппарат, напоминающий российский подводный беспилотник 2М39 «Посейдон», пишет американское издание USNI News. В публикации говорится, что благодаря спутниковым снимкам удалось «рассекретить» российскую «торпеду апокалипсиса» или, по крайней мере, ее прототип.

New Satellite Images Hint How Russian Navy Could Use Massive Nuclear Torpedoes - USNI News https://t.co/VnR0g1huTs — De Faakto Intelligence Research Observatory (@faakto) September 3, 2021

Для работы с ядерным подводным беспилотником была возведена целая инфраструктура, утверждают в USNI News. «Посейдон» является изделием новой категории стратегического вооружения и представляет новую форму ядерной угрозы. Ожидается, что эта разработка сможет работать на очень больших глубинах. Также предположения о его конструкции наводят на мысль, что «торпеда апокалипсиса» будет весьма стремительной, добавили журналисты.

Однако пока что характеристики оружия сохраняются в секретности. По неподтвержденным данным, новинка сможет добраться до цели своим ходом, преодолев огромное расстояние. При этом радиус действия будет достигать десятки тысяч километров.