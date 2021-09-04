Кирилл Полухин рассказал, как изменилась его роль после встречи с Шугалеем

Актер Кирилл Полухин, сыгравший в трилогии «Шугалей» главную роль, рассказал, как его работа на съемочной площадке изменилась после знакомства с социологом — прототипом его героя.

Премьера новой части боевика «Шугалей-3. Возвращение» состоялась на НТВ 2 сентября. Исполнитель главной роли, актер Полухин, в беседе с журналистами NewInform рассказал о значимости картины и о знакомстве с социологом Максимом Шугалеем после его возвращения из плена террористов в Ливии.

«Просто, узнав Максима поближе, ведь мы с ним довольно часто встречались и общались в неформальной обстановке, что-то к персонажу в фильме добавилось, а что-то убрали. А так, герой очень похож на реального Максима», — объяснил актер.

Он также рассказал о главных трудностях, возникших при съемке картины. Работа шла в пустыне тунисского города Сусс, поэтому дело периодически осложняли песчаные бури.

Также актер признался, что трилогия для него изначально имела большое значение. Вся съемочная команда понимала, что от процесса и результата зависит судьба человека, а, возможно, и жизнь. Ради этого Полухин отдавал все силы и старался выложиться максимально.