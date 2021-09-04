Россиянин Зайнутдин Атаев завоевал бронзовую награду на Паралимпиаде в Японии

Российский спортсмен Зайнутдин Атаев завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по тхэквондо на Паралимпийских играх, которые в настоящий момент проходят в Токио (Япония).

Россиянин сумел одолеть соперника из Мексики Франсиско Алехандро Педросу Луну в борьбе за третье место. Бой завершился со счетом 18:4. Паралимпийцы выступали в классе К44 в категории свыше 75 килограммов.

Таким образом, в копилке российской национальной команды уже 117 наград. Паралимпийцам из РФ удалось завоевать 36 золотых медалей, 32 серебряных, а также 49 бронзовых. Игры в Токио продлятся до 5 сентября. Изначально планировалось, что международное мероприятие пройдет в 2020 году, однако на фоне пандемии его пришлось перенести на год вперед.