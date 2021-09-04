Журналисты показали кадры с борта вертолета Путина

Telegram-канал «Пул 3» опубликовал видеокадры, сделанные на борту вертолета президента России Владимира Путина.

Видео начинается с того, что российский лидер поднимается на борт вертолета, где его встречает капитан воздушного судна. Далее действие продолжается уже внутри, где Путин ведет беседу с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Чиновник демонстрирует президенту некую презентацию. Остальные люди, находящиеся в вертолете, располагаются с правой стороне на диване.

«Скромно и тесно», — описали убранство летательного средства авторы Telegram-канала.

Ранее стало известно, что Путин вручил награды ликвидаторам последствий стихийных бедствий. Российский лидер отметил специалистов знаками отличия, которые помогали справиться с природной стихией в разных участках государства, сообщил телеканал «360».