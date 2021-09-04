Маргарита Гончарова завоевала серебро в беге на 400 м на Паралимпиаде в Токио

Легкоатлетка из России Маргарита Гончарова завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио. Спортсменка показала отличный результат в беге на дистанции 400 метров.

Гончарова пробежала дистанцию за 1 минуту 0,14 секунды. Золото с мировым рекордом завоевала Линди Аве из Германии (1.00,00). Бронза досталась Дариан Файсури Хименес из Колумбии (1.00,17). Спортсменки соревновались в категории T38, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

30-летняя Маргарита Гончарова на Паралимпиаде в Токио принесла национальной команде России серебро в соревнованиях по прыжкам в длину. В состав паралимпийской сборной легкоатлетка входит с 2006 года.