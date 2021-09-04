МИД Польши получил ноту от Киева в связи с гибелью украинца во Вроцлаве

Украинское посольство направило Министерству иностранных дел Польши ноту в связи со смертью украинца в городе Вроцлав.

Такую информацию сообщил посол Украины в Польше Андрей Дешица в своем Twitter. Он отметил, что 25-летний Дмитрий Никифоренко погиб сразу после задержания полицейскими. По словам дипломата, Киев намерен просить Варшаву быстро и беспристрастно разобраться в этом деле и привлечь к ответственности виновных.

«Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве», — написал он.

Ранее в СМИ сообщали, что Никифоренко задержали полицейские и доставили в вытрезвитель 30 июля. По словам журналистов, молодой человек мог погибнуть из-за действий сотрудников правоохранительных органов, которые применяли физическую силу.

Накануне, по информации телеканала «360», несколько украинцев пострадали в ДТП на трассе в Житомирской области. Автобус, следовавший из Польши в Мариуполь, врезался в автовоз.