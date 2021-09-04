Мужская сборная России по волейболу завоевала серебро Паралимпиады в Японии

Мужская сборная России по волейболу сидя завоевала серебро для национальной команды. В борьбе за золото спортсмены уступили волейболистам из Ирана.

В финале россияне проиграли иранцам со счетом 1:3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25). Бронза досталась команде Боснии и Герцеговины. Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября.

Сборная России находится на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады. У россиян 36 золотых, 32 серебряные и 48 бронзовых наград. Первое место занимают китайцы, второе — британцы.