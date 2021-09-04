Талибы заявили о начале наступления на центр Панджшера в Афганистане

Члены движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в России) начали атаку города Базарак (административный центр афганской провинции Панджшер).

Талибы 4 сентября развернули наступление на Базарак сразу с трех направлений, передает AfghanUrdu. При этом ранее боевики заявили, что под их контроль перешли четыре района Панджшера: Хендж, Париян, Шотул и Аннаба.

Агентство Reuters 3 сентября сообщило, что террористы полностью захватили провинцию. Однако отряды сопротивления в Панджшере опровергают эту информацию. Местные жители отказываются принимать власть талибов.

Также в СМИ появилась информация, что члены «Талибана» начали праздновать взятие под контроль последней неподконтрольной им провинции и открыли огонь в воздух. В результате этих действий погибли 17 человек в Афганистане.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации