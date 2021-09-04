Пресс-служба «Спартака» прокомментировала слухи об отставке Витории

Московский «Спартак» опроверг информацию о возможной отставке португальского специалиста Руя Витории с поста главного тренера клуба.

Как подчеркнули в пресс-службе клуба, 51-летний специалист пользуется полной поддержкой руководства и не собирается покидать свой пост. Отмечается, что руководство «Спартака» и специалист сегодня обсуждали текущую ситуацию в команде.

«Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном (владелец «Спартака». — Прим. Ред.) и Евгением Мележиковым (генеральный директор «Спартака». — Прим. Ред.), обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», — передает ТАСС слова представителя клуба.

О назначении Витории было объявлено в преддверии старта сезона 2021/22 российского чемпионата. В настоящее время красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).