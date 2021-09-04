Лучники Сидоренко и Смирнов завоевали паралимпийское золото

Лучники Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко завоевали золотую медаль летних Паралимпийских игр — 2020, победив команду из Италии.

Российские паралимпийцы, выступая на смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, отвоевали золото у соперников из Италии. Счет к концу соревнований составил 5:4.

Торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр — 2020 прошла в Токио 24 августа. Состязания будут проходить в столице Японии до 5 сентября. Команда Китая досрочно победила в общем медальном зачете.