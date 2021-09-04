Журналисты сообщили о начале расследования возможного подкупа президента Гватемалы

Прокуратура начала расследование возможного подкупа президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщили журналисты.

Гватемальские СМИ со ссылкой на прокуратуру заявили о начале расследования. Главе республики могли доставить «ковер с деньгами». Некие «граждане России» стали фигурантами расследования, отмечают журналисты

Правительство Гватемалы не подтвердило обвинения. Власти заявили, что единственным источником подобных сведений является интервью, которое дал сбежавший в США руководитель Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью Хуан Франсиско Сандоваль. Гватемалец скрывается в Соединенных Штатах от уголовного преследования.

В июле граждане республики протестовали и требовали отставки президента Джамматеи после увольнения Сандоваля. Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что в 2021 году наградил беглеца за борьбу с коррупцией.

Американское правительство заявило о приостановке сотрудничества с гватемальской прокуратурой. Джамматеи счел такое решение контрпродуктивным.