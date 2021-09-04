Пользователи Сети признали, что Япония проиграла России в вопросе Курил

Правительство Японии проиграло в попытках вернуть Курильские острова. Такое мнение выразили пользователи Сети.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров негативно высказался о предложении Токио о ведении совместной работы на Курилах. Японцы обсудили заявление дипломата в интернете.

Глава МИД подчеркнул, что Конституция РФ не позволяет реализовывать подобные проекты. Лавров также призвал другие страны инвестировать в Курилы. Министр уверен, что регион может развиваться и без Токио. Жители Японии раскрыли для правительства неудобную правду на фоне этих слов дипломата.

«Предположение японской стороны о том, что «северные территории» будут возвращены, ошибочно», — отметил пользователь Сети.

По его словам, с точки зрения Токио, это неприемлемо. Однако Россия получила Курилы по итогам Второй мировой войны, подчеркивает японец.

Один из интернет-пользователей указал на провал правительства в попытках вернуть острова. Токио нужно время, чтобы заново оценить ситуацию, отмечает комментатор.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о создании беспрецедентного набора налоговых стимулов на Курилах, информирует «360». Глава государства дал такой комментарий на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.