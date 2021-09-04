Граждане Франции активно обсуждают развитие ситуации на востоке Украины, отметив, что страна сама отказалась от выполнения Минских соглашений.

Читатели французской газеты Le Figaro также обсудили недавний упрек украинской стороны в отношении Москвы о «наращивании помощи сепаратистам в Донбассе».

По информации издания, подобная реакция руководства Украины последовала после слов постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича об отсутствии оснований для продления мандата группы наблюдателей на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе с Украиной. По словам властей Киева, это является саботажем Минских соглашений.

Пользователи Сети поставили на место Киев, напомнив, что украинская сторона сама отказывается соблюдать договоренности. Речь идет о предоставлении жителям Донбасса автономии в некоторых областях.

«Единственное, что сделал Киев, это отменил статус русского языка в качестве государственного, поэтому на фоне постоянных призывов европейских стран к уважению прав меньшинств Украина вообще кажется глухой и слепой к тому, что происходит внутри страны», — уверен один из комментаторов. «А разве Украина не добилась военной помощи от США во время визита дежурного комика (главы Украины Владимира Зеленского. — Прим. ред.) в Белый дом? Стало быть, и Россия может оказать поддержку Донбассу», — подчеркнула француженка.

Таким образом французы обвинили страну в нежелании соблюдать Минские соглашения.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что энергетическая катастрофа на Украине произойдет в течение двух-трех месяцев. По его словам, властям скоро придется покупать газ по рыночной стоимости, но в бюджете это не заложено, сообщал телеканал «360».