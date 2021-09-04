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Французы обвинили Киев в нежелании соблюдать Минские соглашения

Французы обвинили Киев в нежелании соблюдать Минские соглашения

Граждане Франции активно обсуждают развитие ситуации на востоке Украины, отметив, что страна сама отказалась от выполнения Минских соглашений.

Читатели французской газеты Le Figaro также обсудили недавний упрек украинской стороны в отношении Москвы о «наращивании помощи сепаратистам в Донбассе».

По информации издания, подобная реакция руководства Украины последовала после слов постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича об отсутствии оснований для продления мандата группы наблюдателей на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе с Украиной. По словам властей Киева, это является саботажем Минских соглашений.

Пользователи Сети поставили на место Киев, напомнив, что украинская сторона сама отказывается соблюдать договоренности. Речь идет о предоставлении жителям Донбасса автономии в некоторых областях.

«Единственное, что сделал Киев, это отменил статус русского языка в качестве государственного, поэтому на фоне постоянных призывов европейских стран к уважению прав меньшинств Украина вообще кажется глухой и слепой к тому, что происходит внутри страны», — уверен один из комментаторов.

«А разве Украина не добилась военной помощи от США во время визита дежурного комика (главы Украины Владимира Зеленского. — Прим. ред.) в Белый дом? Стало быть, и Россия может оказать поддержку Донбассу», — подчеркнула француженка.

Таким образом французы обвинили страну в нежелании соблюдать Минские соглашения.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что энергетическая катастрофа на Украине произойдет в течение двух-трех месяцев. По его словам, властям скоро придется покупать газ по рыночной стоимости, но в бюджете это не заложено, сообщал телеканал «360».