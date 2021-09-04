Похолодание на юге России продлится еще неделю

Понижение температуры, которое наблюдается в южной части России, продлится до конца следующей недели, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Погода на юге страны будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, который приблизится к северным районам Ростовской области. В воскресенье, 5 сентября похолодание ожидается на территории всей южной части России. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на четыре градуса, особенно в Ростовской и Астраханской областях.

Холодная погода сохранится в южных регионах до конца следующей недели. При это Черное море на российских курортах останется теплым. В Сочи в течение недели столбики термометров будут показывать от 22 до 24 градусов тепла. На Крымском полуострове воздух прогреется от +24 до +25 градусов, рассказал Синенков в беседе с ТАСС.