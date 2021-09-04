Facebook, Twitter и Тelegram грозят штрафы за публикацию запрещенного контента

Заседание по этому вопросу пройдет в Москве 14 сентября, сообщили в 422 Мировом судебном участке Таганского района.

Twitter, как и Telegrem, грозит штраф в размере 16 млн рублей. Facebook могут оштрафовать на 40 млн рублей за отказ удалить запрещенный в Российской Федерации контент. Судебное заседание по этому вопросу состоится 14 сентября в Москве.

Ранее столичные суды уже привлекали мессенджеры и соцсети к административной ответственности за нарушение законодательства РФ. В августе стало известно, что WhatsApp, Twitter и Facebook суммарно оштрафовали на 36 млн рублей.