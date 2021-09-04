Теннисистка Наоми Осака решила взять паузу в карьере

Японская теннисистка Наоми Осака после сенсационного проигрыша на US Open заявила, что приостановит профессиональную карьеру.

Третья ракетка мира расплакалась на пресс-конференции после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису и сообщила, что не появится на корте в ближайшее время.

Naomi Osaka in tears says she’s going to “take a break for a while” from tennis. #USOpen @naomiosaka, we luv u! ❤️‍???? pic.twitter.com/NY4uLCPvRq — Madam Vice President Harris is GOAT! (@flywithkamala) September 4, 2021

«В настоящее время я чувствую, что нахожусь на том этапе, когда пытаюсь понять, чем хочу заниматься. Честно говоря, я не знаю, когда проведу свой следующий матч. Думаю, я сделаю перерыв в карьере на некоторое время», — отметила теннисистка.

Осака, являвшаяся действующей победительницей US Open, вылетела с турнира, проиграв канадской сопернице Лейле Фернандес со счетом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.