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Теннисистка Наоми Осака решила взять паузу в карьере

Теннисистка Наоми Осака решила взять паузу в карьере

Японская теннисистка Наоми Осака после сенсационного проигрыша на US Open заявила, что приостановит профессиональную карьеру.

Третья ракетка мира расплакалась на пресс-конференции после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису и сообщила, что не появится на корте в ближайшее время.

«В настоящее время я чувствую, что нахожусь на том этапе, когда пытаюсь понять, чем хочу заниматься. Честно говоря, я не знаю, когда проведу свой следующий матч. Думаю, я сделаю перерыв в карьере на некоторое время», — отметила теннисистка.

Осака, являвшаяся действующей победительницей US Open, вылетела с турнира, проиграв канадской сопернице Лейле Фернандес со счетом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.