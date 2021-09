Теннисистка Наоми Осака решила взять паузу в карьере

Японская теннисистка Наоми Осака после сенсационного проигрыша на US Open заявила, что приостановит профессиональную карьеру.

Третья ракетка мира расплакалась на пресс-конференции после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису и сообщила, что не появится на корте в ближайшее время.

Naomi Osaka in tears says she’s going to “take a break for a while” from tennis. #USOpen @naomiosaka, we luv u! ❤️‍???? pic.twitter.com/NY4uLCPvRq