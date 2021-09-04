Бархатный сезон в Крыму наступит во второй половине сентября

Жителей Республики Крым и туристов ожидает потепление во второй половине сентября. Начало месяца же отметится прохладной погодой.

Первые дни сентября на территории Крымского полуострова будут холодными. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщают «Вести Крым». По словам метеоролога, прохладные погодные условия будут наблюдаться всю первую декаду месяца.

К середине сентября температура воздуха вернется к нормальным показателям. Как отметил Тишковец, во второй половине месяца ожидается потепление, что приведет к началу так называемого «бархатного сезона».

Россиянам ранее назвали самые популярные направления для путешествий в межсезонье. Об этом рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский, передает телеканал «360».